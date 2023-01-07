İstanbul’da feci kaza! Taksi takla attı 3’ü ağır 4 kişi yaralandı

İstanbul’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, önce aydınlatma direğine çarptı ardından da takla atarak savruldu. Kazada takside bulunan 3 yolcu ağır yaralanırken, taksi sürücüsü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.