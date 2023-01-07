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İstanbul’da feci kaza! Taksi takla attı 3’ü ağır 4 kişi yaralandı

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Giriş: 07.01.2023 09:23
İstanbul’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, önce aydınlatma direğine çarptı ardından da takla atarak savruldu. Kazada takside bulunan 3 yolcu ağır yaralanırken, taksi sürücüsü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
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