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İstanbul’da feci kaza! Servisle otomobil çarpıştı

İstanbul'da feci kaza! Servisle otomobil çarpıştı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.12.2024 09:06
Kartal'da sabah saatlerinde işçileri taşıyan bir servis minibüsü ile otomobil çarpıştı . Kazada serviste bulunan 6 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Kartal'da kavşaktan Sahil Yolu'na çıkan servis minibüsü, otomobille çarpıştı. Kazada, işçileri taşıyan minibüste bulunan 6 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Yaralı 7 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi, Sahil Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre; işçileri taşıyan 34 LHE 394 plakalı M. Bektaş yönetimindeki servis minibüsü, İhlas Sokak'tan Sahil Yolu'na çıktığı sırada Kadıköy istikametine giden 34 GAL 444 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, servis minibüsündeki şoför M. Bektaş dahil 6 kişi yaralandı.

Kaza sonrası otomobil hurdaya döndü (DHA)

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Otomobilden çıkarılan sürücü ile minibüste bulunan 6 yaralı ambulanslara konularak hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 7 yaralının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Sahil Yolu, Kadıköy yönünde kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekilerle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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İstanbul’da feci kaza! Servisle otomobil çarpıştı
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