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İstanbul'da feci kaza! Köprü duvarına çarpan otomobilde 4 kişi hayatını kaybetti

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Giriş: 22.09.2023 08:56
İstanbul Bahçelievler'de meydana gelen feci trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi. Merkez Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde Güngören istikametinde seyreden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 EPG 224 plakalı otomobil, tramvay köprüsünün duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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