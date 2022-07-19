19 Temmuz 2022, Salı
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İstanbul’da feci kaza! Kimyasal madde yüklü TIR devrildi
İstanbul’da kimyasal madde yüklü TIR devrildi. Şoförün yaralandığı kazada trafikte yoğunluk oluştu. Yaralı şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafikte yoğunluk oluştu.TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.