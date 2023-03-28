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İstanbul'da feci kaza! Kamyona çarpan kamyonet taksiyi altına aldı

DHA
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Giriş: 28.03.2023 09:17
Sultangazi, Habipler Yolu'nda seyir halindeki kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan hafriyat kamyonuna çarptı. Aynı yönde arkadan gelen taksi, çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonetin altında kaldı. Kazada, taksi ve kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Habipler Yolu, 1 saat boyunca araç trafiğine kapandı.
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