28 Mart 2023, Salı
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İstanbul'da feci kaza! Kamyona çarpan kamyonet taksiyi altına aldı
Sultangazi, Habipler Yolu'nda seyir halindeki kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan hafriyat kamyonuna çarptı. Aynı yönde arkadan gelen taksi, çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonetin altında kaldı. Kazada, taksi ve kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Habipler Yolu, 1 saat boyunca araç trafiğine kapandı.