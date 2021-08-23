İstanbul’da feci kaza kamerada: Kamyon otomobilin üstüne devrildi

İstanbul Beykoz’da yokuş aşağıya indiği esnada frenleri boşalan asfalt yüklü kamyon, otomobilin üstüne devrildi. Otomobilin sahibi ise, simit almak için park ettiği aracını yanına döndüğünde gördüğü manzara karşısında şok oldu. Feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.