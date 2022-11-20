20 Kasım 2022, Pazar
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İstanbul'da feci kaza! İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı
Ümraniye TEM Otoyolu'nda düğünden dönen servis minibüsü ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. İETT otobüsündeki yolcular ise başka bir otobüse aktarıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.