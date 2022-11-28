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İstanbul’da feci kaza! Bina bahçesine uçan otomobil daireye çarptı

İHA
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Giriş: 28.11.2022 14:32
İstanbul’da sokak kesişiminde minibüsle çarpışan ve içinde 5 kişinin olduğu otomobil, kontrolden çıkarak 5 katlı apartmanın giriş katındaki boş daireye çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bina bahçesine uçan otomobil daireye çarptı
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