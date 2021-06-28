28 Haziran 2021, Pazartesi
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İstanbul’da feci kaza! 4 araca çarparak durabildi, kadın polis memuru bir an bırakmadı
Beşiktaş'ta dün saat 12.00 sıralarında Dolmabahçe Caddesi'nde bir otomobil dört araca çarparak durabildi. Kaza sonrası otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Sürücüye ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaparken, sağlık ekipleri gelene kadar aralının yanından ayrılmadı ve moral vermeye çalıştı.