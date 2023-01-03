03 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da feci kaza! 28 yaşındaki Melek’i ezen motosikletli kaçtı! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

İstanbul’da feci kaza! 28 yaşındaki Melek’i ezen motosikletli kaçtı! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.01.2023 16:02
İstanbul'da taksiye çarpmamak için manvera yapan motosikletli sürücü kaldırımdaki genç kadını ezip kemiğini parçaladı. İş çıkışı evine giderken motosikletin çarpması sonucu yaralanan 28 yaşındaki Melek Nur Anıl ise yaşadığı dehşeti böyle anlattı...
İstanbul’da feci kaza! Genç kadın dehşeti yaşadı
İstanbul'da feci kaza! Genç kadın dehşeti yaşadı
Türk F-16’ları hedefi tam isabetle vurdu
Türk F-16'ları hedefi tam isabetle vurdu
Lisede cinayet! İfadesi ortaya çıktı
Lisede cinayet! İfadesi ortaya çıktı
Direksiyon dersi için evden ayrılmıştı! 41 gündür kayıp
Direksiyon dersi için evden ayrılmıştı! 41 gündür kayıp
Marvel kahramanı Hawkeye kaza geçirdi!
Marvel kahramanı Hawkeye kaza geçirdi!
İstanbul’da taksici dehşet saçtı!
İstanbul’da taksici dehşet saçtı!
Adana’da yol ortasında vahşet!
Adana’da yol ortasında vahşet!
Ayşe Özkiraz hakim karşısına çıkıyor!
Ayşe Özkiraz hakim karşısına çıkıyor!
3 kez evlendi 3 eşini de katletti
3 kez evlendi 3 eşini de katletti
Vatandaşın İETT isyanı!
Vatandaşın İETT isyanı!
6 kişinin öldüğü kazada kahreden detaylar!
6 kişinin öldüğü kazada kahreden detaylar!
Manisa’daki cani kocayı kızı ele verdi!
Manisa'daki cani kocayı kızı ele verdi!
Daha Fazla Video Göster