03 Ocak 2023, Salı
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İstanbul’da feci kaza! 28 yaşındaki Melek’i ezen motosikletli kaçtı! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı
İstanbul'da taksiye çarpmamak için manvera yapan motosikletli sürücü kaldırımdaki genç kadını ezip kemiğini parçaladı. İş çıkışı evine giderken motosikletin çarpması sonucu yaralanan 28 yaşındaki Melek Nur Anıl ise yaşadığı dehşeti böyle anlattı...