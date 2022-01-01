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İstanbul’da feci kaza! 15 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı

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Giriş: 01.01.2022 09:30
İstanbul Beylikdüzü'nde 15 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 10 kişi yaralandı, yol ulaşıma kapandı. Kaza, gece saat 01.30 sıralarında E5 Beylikdüzü istikametinde meydana geldi.  İddiaya göre kazaya alkollü bir sürücü sebep oldu. Kazaya karışan araçlarda sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazaya sebep olan alkollü sürücü, kendisine müdahale eden polislere zorluk çıkardı.
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