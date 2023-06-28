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İstanbul’da fatura vurgunu! Ödemeleri toplayıp kaçtılar

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Giriş: 28.06.2023 14:54
Aylardır faturalarını ödedikleri telefon hatları kapanınca şoke olan mağdurlar ödeme yaptıkları fatura merkezinin yolunu tuttu. Ama İstanbul Avcılar'daki dükkanda kimseyi bulamadılar. İddialara göre onların ödediği fatura ücretleri sisteme iletilmek yerine aylardır dolandırıcıların cebini doldurmuş.
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