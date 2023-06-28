28 Haziran 2023, Çarşamba
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İstanbul’da fatura vurgunu! Ödemeleri toplayıp kaçtılar
Aylardır faturalarını ödedikleri telefon hatları kapanınca şoke olan mağdurlar ödeme yaptıkları fatura merkezinin yolunu tuttu. Ama İstanbul Avcılar'daki dükkanda kimseyi bulamadılar. İddialara göre onların ödediği fatura ücretleri sisteme iletilmek yerine aylardır dolandırıcıların cebini doldurmuş.