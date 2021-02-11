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İstanbul'da far hırsızları kameralara yakalandı! Hedeflerinde lüks araçlar var

İHA
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Giriş: 11.02.2021 15:56
Güncelleme:11.02.2021 15:56
Esenler’de lüks araçla park halinde bulunan otomobilin yanına gelen şüpheliler, farlarını çalıp kaçtı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Araç sahibi Mehmet Ali Uzunkaya üzgün olduğunu belirterek, “Farları alıp tamponu dağıtmışlar. Aracımda büyük maddi hasar oluştu. Mağdurum çok üzgünüm" dedi.

Olay, Esenler Kemer Mahallesi, Şehit Mustafa Dündar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 Şubat Salı günü 23:15 sıralarında lüks araçla cadde üzerinde ilerleyen şüpheliler bir aracı gözlerine kestirdi. Araçla geri geri gelen iki hırsız, 34 BBF486 plakalı aracın iki farını kısa sürede çalıp tampona da zarar verdikten sonra kaçtı. Araçta 25 bin liralık maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri araç sahibine haber verip, olayla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık anları da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



"FARLARI ALIP TAMPONU DAĞITMIŞLAR"
Araç sahibi Mehmet Ali Uzunkaya çok üzgün olduğunu belirterek, "Devriye atan polis arkadaşlar haber verdi. Farları alıp tamponu dağıtmışlar. Aracımda büyük maddi hasar oluştu. Mağdurum çok üzgünüm. Bunu yapanların yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

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