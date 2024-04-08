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İstanbul’da facianın eşiğinden dönüldü! Gaz pedalı takılı kalan İETT otobüslere çarptı

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 08.04.2024 13:48
Gaziosmanpaşa'da gaz pedalı takılı kalan İETT Otobüsü, durakta bekleyen otobüslere çarptı. 5 otobüsün karıştığı kazada bir araç, refüje çıkarken, kazada facianın eşiğinden dönüldü.
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