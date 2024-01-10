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İstanbul’da faciadan dönülen anlar kamerada: Balkon bir anda çöktü, vatandaşlar dakikalarla kurtuldu

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Giriş: 10.01.2024 18:21
Kağıthane’de sabah saatlerinde vatandaşların yürüdüğü sokağa bir binanın 3. katındaki balkon büyük bir gürültüyle çöktü. Balkonun çökme anı kameralara anbean yansırken, vatandaşlar paramparça olan balkonun altından kalmaktan dakikalarla kurtuldu. Evde yaşayan Emrah A., “Uyandığımda balkonun aşağıya çöktüğünü gördüm” dedi.
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