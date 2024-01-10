10 Ocak 2024, Çarşamba
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İstanbul’da faciadan dönülen anlar kamerada: Balkon bir anda çöktü, vatandaşlar dakikalarla kurtuldu
Kağıthane’de sabah saatlerinde vatandaşların yürüdüğü sokağa bir binanın 3. katındaki balkon büyük bir gürültüyle çöktü. Balkonun çökme anı kameralara anbean yansırken, vatandaşlar paramparça olan balkonun altından kalmaktan dakikalarla kurtuldu. Evde yaşayan Emrah A., “Uyandığımda balkonun aşağıya çöktüğünü gördüm” dedi.