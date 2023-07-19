İstanbul'da evlilik hazırlığı yapan genç düğünden önce kayıplara karıştı! Gelin ve ailesi şoke oldu

İstanbul’da evlilik hazırlığı yapan 28 yaşındaki Ramazan Altın, gece saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmedi. Gelin ve ailesi ise şaştı kaldı. 9 gündür kayıp olan gencin son görüntüleri ise kameralara böyle yansıdı.