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İstanbul'da evlilik hazırlığı yapan genç düğünden önce kayıplara karıştı! Gelin ve ailesi şoke oldu

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Giriş: 19.07.2023 13:45
İstanbul’da evlilik hazırlığı yapan 28 yaşındaki Ramazan Altın, gece saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmedi. Gelin ve ailesi ise şaştı kaldı. 9 gündür kayıp olan gencin son görüntüleri ise kameralara böyle yansıdı.
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