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İstanbul’da evlat vahşeti: Anne ve babasını bıçakla öldürdü! Bahçede polisi bekledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2023 15:04
Dehşete düşüren olay dün akşam saatlerinde İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde meydana geldi. 20 yaşındaki Emre Aktaş tartıştığı anne ve babasını bıçakladı. Olayın ardından evlerinin bahçesinde polisi beklemeye başladı. İşte kan donduran vahşetin detayları...
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