26 Ocak 2023, Perşembe
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İstanbul'da evden kaçan 15 yaşındaki Mine'nin feci ölümü! Korkunç iddia: "Kapıyı üstünden kilitlediler"
Çanakkale'den İstanbul'a annesinin yanına gönderilen 15 yaşındaki Mine Söylemez, iddiaya göre üvey babası tarafından istenmeyince evden kaçtı. Küçükçekmece'de erkek arkadaşının evinde 3 gün kalan genç kız, çıkan yangında balkonda mahsur kalınca 3. kattan aşağıya atladı. 27 gün yoğun bakımda kalan Söylemez hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Mine'nin yanına kaçtığı 25 yaşındaki Şerif E. hakkında suç duyurusunda bulunan aile, çıkan yangında Mine'nin üzerine bilerek kapının kapatıldığını iddia etti. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...