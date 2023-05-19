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İstanbul’da ev sahibi dehşeti! Zammı kabul etmeyen kiracısını bıçakladı | O anlar kamerada

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Giriş: 19.05.2023 09:52
Dehşete düşüren olay geçen gün İstanbul’un Sarıyer ilçesinde meydana geldi. Bir ev sahibinin, 10 bin liralık zammı kabul etmeyen kiracısını eşinin yanında bıçakladığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Ağır yaralanan kiracının yoğun bakımda tedavisi sürerken, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polislerinin yakaladığı saldırgan tutuklandı. İşte kan donduran olayın detayları...
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