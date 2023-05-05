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İstanbul’da ev sahibi dehşeti! Kadına ve engelli kızına küfürler yağdırdı

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Giriş: 05.05.2023 12:01
Dehşete düşüren olay dün İstanbul’un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Bir üst katta oturan ev sahibi, 1 ay önce satın aldığı dairede yaşayan kiracısı kadına balkondan küfür, hakaret ve tehditler savurdu. Down sendromlu kızıyla o esnada evde olan kadına, “O evi boşaltmazsan seni mahvederim” diyerek sözlü saldırıda bulunan şahsa vatandaşlar tepki gösterdi. İşte korku dolu o anlar...
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