İstanbul’da ev sahibi dehşeti! Kadına ve engelli kızına küfürler yağdırdı

Dehşete düşüren olay dün İstanbul’un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Bir üst katta oturan ev sahibi, 1 ay önce satın aldığı dairede yaşayan kiracısı kadına balkondan küfür, hakaret ve tehditler savurdu. Down sendromlu kızıyla o esnada evde olan kadına, “O evi boşaltmazsan seni mahvederim” diyerek sözlü saldırıda bulunan şahsa vatandaşlar tepki gösterdi. İşte korku dolu o anlar...