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İstanbul’da ev arama kriteri değişti

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Giriş: 07.03.2023 11:55
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Haliyle İstanbul'da ev arama kriterleri de tamamen değişti. Peki ev bakarken öncelik neye veriliyor? İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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