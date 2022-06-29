29 Haziran 2022, Çarşamba
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İstanbul’da eski sevgilisini taksiye bindirip kaçırmaya çalıştı
İstanbul'da bir adam, eski sevgilisini sokak ortasında kaçırmaya çalıştı. Zorla taksiye bindirilmeye çalışılan kadını çevre esnafı kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan eski sevgili, çıkarıldığı mahkemece, “Basit yaralama suçundan” tutuklandı.