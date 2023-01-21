İstanbul’da eski sevgilisi tarafından öldürülmüştü! Son randevu cinayetinde soruşturma tamamlandı

İstanbul'da kuaförlük yapan 32 yaşındaki Elif Güneş ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü. Koray Gülbar’ın, “Son kez görüşelim” diye çağırıp araç içerisinde Güneş’i öldürmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Geçen yıl Temmuz ayında yaşanan olayda, Güneş'in son randevu cinayetine "Bir şey olmaz, bana kıymaz" diyerek eski sevgilisinin arkadaşı Atınç Demir'in vasıtasıyla gittiğini belirleyen savcılık, eski sevgili Koray Gülbar'a "kasten öldürme" suçundan müebbet, ölüm randevusunu ayarlayan arkadaşına "kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.