08 Kasım 2023, Çarşamba
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İstanbul'da eski sevgili dehşet saçtı: Annen ile kardeşini öldürdüm git al
İstanbul'da eski sevgili dehşet saçtı. Filiz Çilingir'in kendisinden ayrılmasını hazmedemeyen Barbaros Tüzün, eski sevgilisinin evini basarak kurşun yağdırdı. O sırada evde bulunan Filiz Çilingir'in kızı Selin A., annesini kurtarmak isterken kurşunların hedefi oldu. Çilingir'in büyük kızına, "annen ile kardeşini öldürdüm, merdivende git al" diye mesaj atan Barbaros Tüzün, aynı silahla intihar etti.