25 Kasım 2022, Cuma
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İstanbul’da eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız’ı katletti! Katilin savunması ‘pes’ dedirtti
İstanbul'da avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından restoranda kalabalığın içinde silahla canice katledildi. Tutuklu sanık Oktay Dönmez savunmasında "Kötü niyetli biri olsam İstanbul'un her yeri dağ orman. Gider orada bir yerde öldürürdüm" dedi. Duruşmanın ardından açıklama yapan Dilara Yıldız'ın annesi Elvan Akyel, "Benim çocuğum haksız yere öldürüldü. Herkesin gözü önünde. Orada kurtaracak çok kişi vardı. Benim çocuğumu kimse kurtarmadı" dedi. Mahkeme, sanığın akıl sağlığının araştırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.