İstanbul'da eski koca dehşeti! Elimde flaş disk var bana bir şey olursa…

İstanbul'un Avcılar ilçesinde tüyler ürperten olay meydana geldi. Murat Mimaroğlu eski eşi Pınar İreç'in evine geldi. Burada İreç'in erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Şahin Arslan ile karşılaşan Mimaroğlu, tartışma başlattı. Evin içinde başlayan tartışma kısa sürede sokağa taştı. Eski eş, eline aldığı bıçak ile Arslan'ı defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.