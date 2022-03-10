10 Mart 2022, Perşembe
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İstanbul’da Esenyurt’ta kar kazası! Servis araçları kayarak birbirine girdi
İstanbul'da kar yağışı kentin büyük bir kısmını etkiledi. Sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun kar yağışı yollarda sürücülere zor anlar yaşattı. Yolda kayarak duran servis aracına yine kayarak ilerleyen başka bir servis aracı çarptı. Bu sefer de minibüsler kaymaya başladı. Kayan minibüsler, Yoldaki başka araçlara çarpıp durabildi. Kazaya toplam 4 araç karışırken yolların tuzlanmadığı görüldü.