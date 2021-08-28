29 Ağustos 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da emniyetten egzoz ve modifiye denetimi

İstanbul’da emniyetten egzoz ve modifiye denetimi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2021 23:15
İstanbul’un pek çok noktasında kurulan çok sayıda denetim noktasında abartı egzoz, modifiyeli araç ve motosikletlere ilişkin emniyet güçleri denetim yaptı. Kontroller esnasında bir motosiklet polis memurunun 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri İstanbul'un çeşitli noktalarında kurulan denetim noktalarında abartı egzozlu, modifiyeli araç ile motosikletlere ilişkin denetim gerçekleştirdi. Durdurulan araçların ve motosikletlerin motor ve egzozları denetlenerek, herhangi bir abartı egzoz sistemi veya modifiyenin mevcut olup olmadığına ayrıntılı bir şekilde bakıldı. Kontroller esnasında sürücülerin ehliyet ve ruhsatları da kontrol edildi.

'DUR' İHTARINA UYMADI

Merter E-5 yan yoldaki denetim noktasında emniyet güçleri, yan yana ilerleyen iki motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. Motorlardan biri hızlanarak denetimden kaçtı. Diğer motorcuya ise plakası kapalı olduğu için ceza yazıldı.

"PLAKAYI KAPALI UNUTTUK"

Kaçan motorcunun arkadaşı, "Arkadaşım kaçabilir. Kaçtı yani öyle istedi kaçtı. Ehliyeti yoktur ondan yani. Sağılık olsun plaka eksiğimiz vardı. Plakayı kapalı unuttuk" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Çivi zannettiler mermi çıktı | İstanbul’da şoke eden olay
Çivi zannettiler mermi çıktı | İstanbul'da şoke eden olay
5 yıldır güneşe hasret
5 yıldır güneşe hasret
Emniyetten egzoz ve modifiye denetimi
Emniyetten egzoz ve modifiye denetimi
İstanbul’dan yola çıkmıştı! Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
İstanbul'dan yola çıkmıştı! Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Bir anne daha evladına kavuştu
Bir anne daha evladına kavuştu
Uyardığı kadın tarafından bıçaklandı
Uyardığı kadın tarafından bıçaklandı
TEM’de korku dolu anlar! Kamyon alev aldı
TEM'de korku dolu anlar! Kamyon alev aldı
Hatalı sollama kaza getirdi! O an kamerada
Hatalı sollama kaza getirdi! O an kamerada
Ormanlar sıkı takipte
Ormanlar sıkı takipte
5 yavru köpek önce zehirlendi ardından yakıldı
5 yavru köpek önce zehirlendi ardından yakıldı
Evde 2 metrelik yılanı görünce itfaiyeyi aradılar
Evde 2 metrelik yılanı görünce itfaiyeyi aradılar
İstanbul ve çok sayıda ile uyarı!
İstanbul ve çok sayıda ile uyarı!
Daha Fazla Video Göster