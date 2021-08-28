İstanbul’da emniyetten egzoz ve modifiye denetimi

İstanbul’un pek çok noktasında kurulan çok sayıda denetim noktasında abartı egzoz, modifiyeli araç ve motosikletlere ilişkin emniyet güçleri denetim yaptı. Kontroller esnasında bir motosiklet polis memurunun 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri İstanbul'un çeşitli noktalarında kurulan denetim noktalarında abartı egzozlu, modifiyeli araç ile motosikletlere ilişkin denetim gerçekleştirdi. Durdurulan araçların ve motosikletlerin motor ve egzozları denetlenerek, herhangi bir abartı egzoz sistemi veya modifiyenin mevcut olup olmadığına ayrıntılı bir şekilde bakıldı. Kontroller esnasında sürücülerin ehliyet ve ruhsatları da kontrol edildi.



'DUR' İHTARINA UYMADI

Merter E-5 yan yoldaki denetim noktasında emniyet güçleri, yan yana ilerleyen iki motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. Motorlardan biri hızlanarak denetimden kaçtı. Diğer motorcuya ise plakası kapalı olduğu için ceza yazıldı.



"PLAKAYI KAPALI UNUTTUK"

Kaçan motorcunun arkadaşı, "Arkadaşım kaçabilir. Kaçtı yani öyle istedi kaçtı. Ehliyeti yoktur ondan yani. Sağılık olsun plaka eksiğimiz vardı. Plakayı kapalı unuttuk" dedi.