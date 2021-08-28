- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
İstanbul’da emniyetten egzoz ve modifiye denetimi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri İstanbul'un çeşitli noktalarında kurulan denetim noktalarında abartı egzozlu, modifiyeli araç ile motosikletlere ilişkin denetim gerçekleştirdi. Durdurulan araçların ve motosikletlerin motor ve egzozları denetlenerek, herhangi bir abartı egzoz sistemi veya modifiyenin mevcut olup olmadığına ayrıntılı bir şekilde bakıldı. Kontroller esnasında sürücülerin ehliyet ve ruhsatları da kontrol edildi.
'DUR' İHTARINA UYMADI
Merter E-5 yan yoldaki denetim noktasında emniyet güçleri, yan yana ilerleyen iki motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. Motorlardan biri hızlanarak denetimden kaçtı. Diğer motorcuya ise plakası kapalı olduğu için ceza yazıldı.
"PLAKAYI KAPALI UNUTTUK"
Kaçan motorcunun arkadaşı, "Arkadaşım kaçabilir. Kaçtı yani öyle istedi kaçtı. Ehliyeti yoktur ondan yani. Sağılık olsun plaka eksiğimiz vardı. Plakayı kapalı unuttuk" dedi.