İstanbul’da emekli öğretmene müteahhit şoku! Satın aldığı evin 5 sahibi çıktı

İstanbul’da bir müteahhit iddiaya göre bir evi 5 kişiye sattı. Ayrı miktarlarda para veren mağduralar da avukat aracıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. 2019 yılında inşaat halindeki evi satın alan emekli öğretmen Gülseren Karakaya ise hayatının şokunu yaşadı.