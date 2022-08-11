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İstanbul’da emekli öğretmene müteahhit şoku! Satın aldığı evin 5 sahibi çıktı

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Giriş: 11.08.2022 16:53
İstanbul’da bir müteahhit iddiaya göre bir evi 5 kişiye sattı. Ayrı miktarlarda para veren mağduralar da avukat aracıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. 2019 yılında inşaat halindeki evi satın alan emekli öğretmen Gülseren Karakaya ise hayatının şokunu yaşadı.
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