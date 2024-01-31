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İstanbul'da emekli bankacıdan borsada yüksek kar vaadi ile 11 milyon liralık vurgun

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Giriş: 31.01.2024 13:35
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da 7 kişinin borsada yüksek kar vaadiyle vatandaşların dolandırılması ihbarları üzerine harekete geçti. Mağdurların ifadelerini değerlendiren ekipler, gerçekleştirilen çok yönlü çalışmalar sonucu şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. İstanbul ve Muğla'da yapılan operasyonlarla emekli bankacı Müjgan G. ile aralarında Müjgan G.'nin oğlu, kızı ve kocasının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 9'u İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne, 1 kişi de Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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