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İstanbul’da “dur” ihtarına uymayan sürücü polise çarpıp sürükledi

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 05.07.2024 16:05
Ümraniye'de “dur” ihtarına uymayan bir kişi, kendisini engellemek isteyen polis memuruna çarparak metrelerce sürükledi. Polise çarpan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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