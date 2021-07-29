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İstanbul'da dünür vahşeti! 3 kişiye acımadan kurşun yağdırdı! İşte dehşete düşüren o anlar

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Giriş: 29.07.2021 16:37
Beyoğlu, Örnektepe'de dayısına sığınan eşini geri götürmek isteyen damat tarafı ile gelin tarafı arasında çıkan silahlı tartışma cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde taraflara arasında yaşanan tartışma ile Mürsel Ağrı'nın üç kişiyi silahla vurması görülüyor.
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