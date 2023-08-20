İstanbul’da dönüşüm ne aşamada?

İstanbul'da ilk etapta 600 bin, toplamda bir buçuk milyon riskli konutun yenilenmesi için yol haritası hazırlandı. Riskli evlerde yaşayan vatandaşların taşınması için rezerv alanlar belirlendi. İstanbul'da olası depreme karşı hazırlıkların ayrıntılarını Şehir ve Bölge Plancısı Erdal Uzuner değerlenirdi.

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