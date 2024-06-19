İstanbul’da dondurmacıda tekme, yumruk ve tabureli kavga kamerada: 1 kişiye 5 kişi saldırdı

Kağıthane’de bir dondurmacı önünde çıkan kavgada bir genç 5 kişi tarafından dövüldü. Yumruk, tekme ve taburelerin havada uçuştuğu olayda genç yaralandı. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı o kavga kameralara yansıdı.