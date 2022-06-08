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İstanbul’da domuz bağı vahşetinde yeni gelişme!

İHA
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Giriş: 08.06.2022 14:10
İstanbul Beyoğlu'nda 4 Haziran günü öldürülen Aysel Bozkurt cinayetine ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıktı. 63 yaşındaki kadını gasp etmek için evine girip öldürmüşlerdi. Olayla ilgili güvenlik kameralarına erişildi. Görüntülerde üç katil zanlısının Aysel Bozkurt'u evine kadar takip ettikleri ve Bozkurt evine girdikten sonra adrese girerek vahşi cinayeti işledikleri ortaya çıktı.
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