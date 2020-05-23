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İstanbul’da dolu sürprizi |Video

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Giriş: 23.05.2020 16:22
Güncelleme:23.05.2020 16:22
İstanbul’da etkili olan yağmur sonrası bazı bölgelerde dolu yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağmur etkili oldu. Yağmur sonrası ise bazı bölgelerde dolu sürprizi yaşandı. 81 ilin tamamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlar ise Esenyurt’ta etkili olan dolu yağışı sırasında binaların altına sığınarak yağışın dinmesini bekledi.
İstanbul’da dolu sürprizi
İstanbul’da dolu sürprizi
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