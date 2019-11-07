İstanbul'da doktorların tartışması kanlı bitti |Video

İstanbul Avcılar'da bir erkek doktor, beraber yaşadığı kadın meslektaşını silahla vurarak ağır yaraladı. Kadın hastanede tedavi altına alınırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Doktor çiftin tartışması kanlı bitti. Erkek doktor, kadın meslektaşını silahla vurdu.

Olay gece saatlerinde İstanbul Avcılar'daki bir tıp merkezinde yaşandı.

İddiaya göre, iki doktor 4 yıldır birlikte yaşıyordu. Aynı zamanda 3 yaşında bir çocukları da vardı. İkili tıp merkezinde tartışmaya başladı,

o tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Erkek doktor, kadın doktora kurşun yağdırdı.

Kadın kanlar içinde yere yığıldı. Erkek doktor ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuları hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalesinin ardından

yaralı kadını hastaneye kaldırıldı. Kaçan doktor polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın doktor, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.