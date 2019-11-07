07 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
07.11.2019

İstanbul'da doktorların tartışması kanlı bitti |Video

İstanbul Avcılar'da bir erkek doktor, beraber yaşadığı kadın meslektaşını silahla vurarak ağır yaraladı. Kadın hastanede tedavi altına alınırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Doktor çiftin tartışması kanlı bitti. Erkek doktor, kadın meslektaşını silahla vurdu.

Olay gece saatlerinde İstanbul Avcılar'daki bir tıp merkezinde yaşandı.

İddiaya göre, iki doktor 4 yıldır birlikte yaşıyordu. Aynı zamanda 3 yaşında bir çocukları da vardı. İkili tıp merkezinde tartışmaya başladı,
o tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Erkek doktor, kadın doktora kurşun yağdırdı.

Kadın kanlar içinde yere yığıldı. Erkek doktor ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuları hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalesinin ardından
yaralı kadını hastaneye kaldırıldı. Kaçan doktor polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın doktor, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Doktorların tartışması kanlı bitti
Doktorların tartışması kanlı bitti
Fatih'te olayda korkunç şüphe! Öldürüldüler mi?
Fatih'te olayda korkunç şüphe! Öldürüldüler mi?
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu
55 yıllık inat
55 yıllık inat
Adana'da pencerede asılı kalan çocuk ölümden döndü
Adana'da pencerede asılı kalan çocuk ölümden döndü
Papağan tuzağı! Aman dikkat
"Papağan" tuzağı! Aman dikkat
Çocukların oyunu can aldı!
Çocukların oyunu can aldı!
Müge Anlı Nalan Şimşek'in oğlunun anlattığı yeri buldu!
Müge Anlı Nalan Şimşek'in oğlunun anlattığı yeri buldu!
Palamut diye satılan tombik balığına dikkat!
Palamut diye satılan tombik balığına dikkat!
İstanbul'da trafikte dehşet!
İstanbul'da trafikte dehşet!
Fatih'te 4 kardeşin ölümünde ilk tespit
Fatih'te 4 kardeşin ölümünde ilk tespit
Kaçırılan kadını kurtarmaya çalışan otobüs şoförü yaşananları anlattı
Kaçırılan kadını kurtarmaya çalışan otobüs şoförü yaşananları anlattı
Daha Fazla Video Göster