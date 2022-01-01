01 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da doktora aşı dayağı

İstanbul’da doktora aşı dayağı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.01.2022 15:23
Avcılar'da öğle paydosunda aşı olmaya gelen kişi kendisine mesai saatinin başlaması için beklemesi gerektiğini söyleyen Dr. Velit Çelebi'ye saldırdı. Doktorun yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan saldırgan ifadesinin alınması ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Dr. Velit Çelebi, "Saat 12.35 sıralarıydı. Bağrışma seslerini duydum. Kızgın şekilde konuşan birini duydum. Yandaki doktora aşı randevusu aldığını söyledi. Şu an öğle arasında olduğumuzu ve arkadaşlarımızın 25 dakika sonra aşı yapmaya başlayacağını söyledim. Hem 6 kişi toplanmadan aşı yapamayacağımızı da söyledim. O da hiddetlenmeye başladı. 'Yapmanız lazım' dedi. Üzerime yürüdü. Ben de, 'Ne için üzerime geliyorsun' dedim. Gitmesini söyledim. Daha çok hiddetlendi. Bir anda yumruklamaya başladı. 6-7 kez şiddetli bir şekilde vurdu. Ben olayı anlamaya çalışırken, arkadaşlarımız bizi ayırdı. Olay bu şekilde bitti. Küfür ede ede dışarı çıktı. Ben gidip, şikayetçi oldum" dedi.
Doktora aşı dayağı
Doktora aşı dayağı
Eren selam götür Onbeşlilere!
Eren selam götür Onbeşlilere!
Korona olan kan verebilir mi?
Korona olan kan verebilir mi?
Doktora aşı dayağı!
Doktora aşı dayağı!
2021’de dünya afetlerle sarsıldı!
2021'de dünya afetlerle sarsıldı!
Karların zirvesinde evlilik teklifi
Karların zirvesinde evlilik teklifi
Engelli çocuklara ’Nasrettin Hoca’dan yılbaşı hediyesi
Engelli çocuklara 'Nasrettin Hoca'dan yılbaşı hediyesi
En yakınları sırtını döndü!
En yakınları sırtını döndü!
Emine nine çözümü Karadeniz usulü yöntemle buldu
Emine nine çözümü Karadeniz usulü yöntemle buldu
Yeni yılın ilk İETT kazası! Facianın eşiğinden dönüldü
Yeni yılın ilk İETT kazası! Facianın eşiğinden dönüldü
Donan derede elle balık avı!
Donan derede elle balık avı!
Geçmişin unutulan levhaları Şefkat Taşları!
Geçmişin unutulan levhaları Şefkat Taşları!
Daha Fazla Video Göster