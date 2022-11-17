17 Kasım 2022, Perşembe
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İstanbul’da doğal gaz patlamasında hasar gören ev görüntülendi! İşte dehşetin izi
İstanbul’da İGDAŞ ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında doğal gaz sızıntısından olduğu iddia edilen patlama meydana geldi. Yükselen alevler 3 katlı binanın giriş katına sıçrarken, 10 kişi yaralandı. Patlamanın ardından yangında büyük çapta hasar gören ev görüntülendi.