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İstanbul’da doğal gaz patlamasında hasar gören ev görüntülendi! İşte dehşetin izi

AA
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Giriş: 17.11.2022 17:08
İstanbul’da İGDAŞ ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında doğal gaz sızıntısından olduğu iddia edilen patlama meydana geldi. Yükselen alevler 3 katlı binanın giriş katına sıçrarken, 10 kişi yaralandı. Patlamanın ardından yangında büyük çapta hasar gören ev görüntülendi.
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