İstanbul'da dilencilik çetesine operasyon: 31 şüpheli yakalandı, 12 çocuk kurtarıldı

Zeytinburnu'nda, kadın ve çocuklara dilencilik yaptırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınırken 12 çocuk kurtarıldı. Dilendirilen 12 çocuk örgütün elinden kurtarılırken söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 500'ü metal toplam 7 bin 100 TL para ele geçirildi.