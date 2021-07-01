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İstanbul'da dilencilik çetesine operasyon: 31 şüpheli yakalandı, 12 çocuk kurtarıldı

DHA
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Giriş: 01.07.2021 09:33
Zeytinburnu'nda, kadın ve çocuklara dilencilik yaptırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınırken 12 çocuk kurtarıldı. Dilendirilen 12 çocuk örgütün elinden kurtarılırken söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 500'ü metal toplam 7 bin 100 TL para ele geçirildi.
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