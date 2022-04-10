10 Nisan 2022, Pazar
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İstanbul'da dikkatsiz taksici yolcuyu yere düşürdü!
İstanbul Beylikdüzü'nde bir taksi şoförü, yolcusunun inmesini beklemeden aracını hareket ettirince, yolcu yere düştü. Olay başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.