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İstanbul'da dikkatsiz taksici yolcuyu yere düşürdü!

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Giriş: 10.04.2022 11:03
İstanbul Beylikdüzü'nde bir taksi şoförü, yolcusunun inmesini beklemeden aracını hareket ettirince, yolcu yere düştü. Olay başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.
İstanbul’da dikkatsiz taksici yolcuyu yere düşürdü!
İstanbul'da dikkatsiz taksici yolcuyu yere düşürdü!
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