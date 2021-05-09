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İstanbul'da dikkat çeken yoğunluk!

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Giriş: 09.05.2021 16:52
Güncelleme:09.05.2021 16:58
Türkiye 17 günlük tam kapanma sürecindeyken İstanbul'dan endişe veren görüntüler geldi. Avcılar'da hafta sonu tam kapanmaya rağmen parklar ve caddeler insanla doldu. Avcılar'da dikkat çeken kalabalık kameralara da yansıdı.

17 gün boyunca sürecek olan tam kısıtlamaya rağmen güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Avcılar sahilde parklarda oluşan kalabalık dikkatlerden kaçmadı. Kimileri sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp banklarda dip dibe oturdu, kimileri de maske takmadan yan yana yürüyüş yaptı.

Vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe saydığı anlar kameralara yansıdı.

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