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İstanbul'da dikkat çeken görüntü​! Denizin rengi değişti

İHA
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Giriş: 23.11.2022 15:46
İstanbul'da Zeytinburnu açıklarında denizde renk değişikliği meydana geldi. Sudaki renk değişikliğinin sağanak yağış sonrası oluştuğu bilgisi verildi.
İstanbul’da dikkat çeken görüntü​
İstanbul'da dikkat çeken görüntü​
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