23 Kasım 2022, Çarşamba
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İstanbul'da dikkat çeken görüntü! Denizin rengi değişti
İstanbul'da Zeytinburnu açıklarında denizde renk değişikliği meydana geldi. Sudaki renk değişikliğinin sağanak yağış sonrası oluştuğu bilgisi verildi.