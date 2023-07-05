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İstanbul'da dev operasyon! Tek seferdeki en yüksek miktar: Hepsi ele geçirildi

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Giriş: 05.07.2023 11:16
İstanbul’da akaryakıt kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lirayı bulan toplam 240 bin 460 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. “10 numara yağ” olarak tabir edilen karışımlı ürünlerin üretildiği imalathaneler deşifre olurken, 14 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak akaryakıtların tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ifade edildi.
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