İstanbul'da deprem paniği kamerada
Giriş: 02.10.2025 15:13
Güncelleme:02.10.2025 15:13
AFAD, Tekirdağ açıklarında Marmara Denizi'nin 18 kilometre derininde saat 14.55'te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
