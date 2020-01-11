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11.01.2020

İstanbul'da deprem anında herkes kaçtı o oturmaya devam etti |Video son depremler

Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerden hissedildi. Deprem anında Avcılar’da bir iş yerinde kaydedilen görüntülerde herkes panikle dışarı kaçarken, bir vatandaşın sakin tavrı ve oturmaya devam etmesi sosyal medyada olay oldu. İşte o görüntüler.

Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da hissedilen depremin Marmara Denizi'nde saat 16.37'de, 4,7 büyüklüğünde 16.1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Deprem anı Avcılar'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinde kaydedilen görüntülerde herkes kaçarken bir vatandaşın oturmaya devam ettiği görüldü.

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