07 Eylül 2022, Çarşamba
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İstanbul’da dehşete düşüren olay! Yüksek sesle müzik dinlediği iddiasıyla villasının önünde darbedildi
İstanbul’da bir sitede oturan adam, villasında müzik dinlerken yüksek sesten rahatsız olduğunu iddia eden komşusu ve yanındaki 5 kişinin saldırısına uğradı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, olayın ardından ifadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı. Şikayetçi olan Ünal, "Evimin kapısının önünden çekilerek beni darp edip, yaşlı annem ve babamı iteklediler. Gerekli cezayı almalarını istiyorum" dedi.