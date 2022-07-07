07 Temmuz 2022, Perşembe
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İstanbul’da dehşete düşüren olay! Yol verme kavgasında sürücü bıçak çekti
İstanbul’da yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada sürücülerden biri diğerine bıçak çekti. Eşine bıçak çekildiğini gören kadın, kucağındaki bebeğini göstererek “"Yapma ne olursun, çocuğum var” diye bağırdı. Kadının tepkisi sebebiyle araç sürücüsü geri çekilse de elinde tuttuğu bıçakla tehdit etmeye devam etti.