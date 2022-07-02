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İstanbul’da dehşete düşüren olay! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi kaydettiği görüntüyle şantaj yaptı

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Giriş: 02.07.2022 15:38
İstanbul’da kadınlar tuvaletine yerleştirdiği gizli kamerayla kaydettiği görüntüsüyle kadın çalışanına şantaj yaptığı iddia edilen patron U.A. gözaltına alındı. "Bana kumpas kurdular" diyerek iddiaları reddeden U.A., tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Mağdur kadının abisi U.Ç.D., “Şu an elini kolunu sallayarak caddede geziyor.Kardeşim artık geceleri uyuyamıyor.” dedi.
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