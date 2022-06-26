26 Haziran 2022, Pazar
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İstanbul’da dehşete düşüren olay! Taksim Meydanı’nda tekmeler yumruklar havada uçuştu
İstanbul’da iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra caddeden meydana kadar uzayan kavgada tekmeler, yumruklar ve dubalar havada uçuştu. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.